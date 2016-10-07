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Головин вошел в список 50 лучших молодых игроков по версии FourFourTwo

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  FourFourTwoКомментарии

Полузащитник ЦСКА Александр Головин включен изданием FourFourTwo в список 50 лучших молодых игроков мира.

«Молодые игроки очень редко получают шанс в России, в этой связи появление Головина особенно впечатляет. В начале 2016 года игрок порадовал Леонида Слуцкого на сборах, после чего тренер решил использовать его в стартовом составе. И это оказалось оправданным – Головин сделал «волшебный» дубль в полуфинале Кубка России с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне Головин забил один гол в девяти матчах ЦСКА в премьер-лиге. 

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