Головин вошел в список 50 лучших молодых игроков по версии FourFourTwo

Полузащитник ЦСКА Александр Головин включен изданием FourFourTwo в список 50 лучших молодых игроков мира.

«Молодые игроки очень редко получают шанс в России, в этой связи появление Головина особенно впечатляет. В начале 2016 года игрок порадовал Леонида Слуцкого на сборах, после чего тренер решил использовать его в стартовом составе. И это оказалось оправданным – Головин сделал «волшебный» дубль в полуфинале Кубка России с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне Головин забил один гол в девяти матчах ЦСКА в премьер-лиге.