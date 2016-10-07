Ряд испанских футбольных клубов заинтересованы киберспортом

Испанские футбольные клубы в своих Twitter-аккаунтах сообщили, что заинтересованы в развитии киберспорта.



В их число вошли клубы «Севилья», «Вильярреал», «Реал Авилес», «Спортинг Хихон», «Реал Сарагоса» и уже объявивший о своей заинтересованности «Реал Сосьедад». Представители клубов заявили, что больше подробностей стоит ожидать выставке Barcelona Games World, которая пройдет с 7 по 9 октября в Барселоне, Испания. Также могут подтвердиться слухи о создании испанской киберспортивной лиги.

Muy pronto el #SevillaFC competirá en el mundo de los videojuegos 🎮️ ⚽️ Mañana conoceremos más detalles desde #BarcelonaGamesWorld 👾 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 6 октября 2016 г.

«Вскоре Севилья сможет конкурировать и в мире видеоигр. Завтра стоит ожидать больше подробностей на Barcelona Games World», – заявил клуб «Севилья».

Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга», «УФА» и «Спартак».



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