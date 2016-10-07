Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вишневый сок помогает восстанавливаться после нагрузки

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Употребление вишневого сока после физических нагрузок способствует оптимальному восстановлению.

Такой вывод сделали ученые из Университета Нортумбрии в Великобритании. 

Во время марафона в Лондоне был проведен эксперимент. Марафонцы до и после бега употребляли вишневый сок и плацебо – безвредное вещество, которое. не имеет и полезных свойств, о чем не говорится испытуемому. 

20 бегунов пили сок и плацебо два раза в день за пять дней до марафона и два дня после него. Выяснилось, что пившие сок восстановились лучше. Ученые рекомендуют после тренировок употреблять вишневый и другие натуральные соки. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ученые считают, что вишневый сок помогает восстанавливаться после нагрузкиВажный вопрос. Почему на тренировке хочется лечь и умереть?Важный вопрос. Почему на тренировке хочется лечь и умереть?Sovsport.ru открывает новую рубрику – «Важный вопрос». В ней мы ответим на самые наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников

Cпецпредложение