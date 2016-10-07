Вишневый сок помогает восстанавливаться после нагрузки
Употребление вишневого сока после физических нагрузок способствует оптимальному восстановлению.
Такой вывод
сделали ученые из Университета Нортумбрии в Великобритании.
Во время марафона в Лондоне был проведен
эксперимент. Марафонцы до и после бега употребляли вишневый сок и плацебо –
безвредное вещество, которое. не имеет и полезных свойств, о чем не говорится
испытуемому.
20 бегунов пили сок и
плацебо два раза в день за пять дней до марафона и два дня после него.
Выяснилось, что пившие сок восстановились лучше. Ученые рекомендуют после тренировок
употреблять вишневый и другие натуральные соки.
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