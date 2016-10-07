Вишневый сок помогает восстанавливаться после нагрузки

Употребление вишневого сока после физических нагрузок способствует оптимальному восстановлению.

Такой вывод сделали ученые из Университета Нортумбрии в Великобритании.



Во время марафона в Лондоне был проведен эксперимент. Марафонцы до и после бега употребляли вишневый сок и плацебо – безвредное вещество, которое. не имеет и полезных свойств, о чем не говорится испытуемому.

20 бегунов пили сок и плацебо два раза в день за пять дней до марафона и два дня после него. Выяснилось, что пившие сок восстановились лучше. Ученые рекомендуют после тренировок употреблять вишневый и другие натуральные соки.