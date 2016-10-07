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Зинедин Зидан: Рано или поздно меня уволят из «Реала»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  RMCКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан убежден в том, что рано или поздно ему придется покинуть королевский клуб.

- Я не боюсь, что меня уволят из «Реала». Рано или поздно это все равно случится. Так что я просто получаю удовольствие от того, что делаю. Мне больше интересны тренировки в течение всей недели, чем официальные матчи. Я всегда хочу учиться чему-то новому. Работая с такими великими игроками, я прогрессирую как тренер каждый день.

Сейчас нам важно найти правильное решение. Ничего катастрофического в чемпионате не произошло, но ситуация, конечно, не из приятных. На мой взгляд, проблема не в физическом состоянии команды, а в психологическом. Содержание последних игр в примере было очень плохим. Особенно против «Вильярреала», - рассказал Зидан.

Напомним, Зинедин Зидан возглавил «Реал» 4 января текущего года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов-2015/16.

Три последних матча в чемпионате Испании королевский клуб завершил вничью.

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