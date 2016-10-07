Ромуло вернулся в общую группу
Полузащитник «Спартака»
Ромуло вернулся в общую группу и в пятницу провел тренировку наравне со всеми.
Напомним, 26-летний бразилец пропустил матч с «Зенитом» (2:4) из-за микротравмы мышцы бедра.
По индивидуальной программе по-прежнему работают полузащитник Александр Зуев и защитник Дмитрий Комбаров.
На пятницу главный тренер «Спартака» Массимо Каррера запланировал две тренировки.
Отметим, что голкипер Сергей Песьяков сыграет в субботу за «Спартак-2» в матче первенства ФНЛ с «Тосно».
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