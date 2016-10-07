Владимир Леонов: «Рубин» планирует завершать сезон на «Казань Арене»

Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что текущий сезон «Рубин» планирует доиграть на «Казань Арене».

- Больших переживаний нет. Свои обещания мы выполним. Проблем с газоном нет. Может, Мутко имел в виду какие-то отчетные документы, но это технический момент. К готовности стадиона это не имеет отношения. Все акты приемки стадиона готовы. Уже было пять визитов комиссий ФИФА. ФИФА разрешает играть на этом стадионе. Планируем завершить сезон на «Казань Арене», а по весне решим, где «Рубин» будет играть дальше. Это зависит от рекомендаций ФИФА, - заявил Леонов.

Напомним, на «Казань Арене» должны пройти матчи чемпионата мира 2018 года.

В данный момент «Рубин» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

