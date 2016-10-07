Георгий Черданцев: Кокорин будет вызван в сборную, когда начнет играть, как Смолов

Корреспондент «Советского Спорта» пообщался с комментатором телеканала «Матч ТВ» Георгием Черданцевым перед товарищеским матчем Россия – Коста-Рика, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».

– Почему вновь не вызван Александр Кокорин?

– Сколько он забил и отдал голевых передач? Посмотрите на его статистику. Нападающий должен забивать и отдавать. Когда Александр начнет играть, как Федор Смолов, тогда и будет вызван в сборную России, – сказал Черданцев.

В нынешнем сезоне 25-летний Кокорин провел за «Зенит» во всех турнирах 12 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.



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