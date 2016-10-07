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Георгий Черданцев: Кокорин будет вызван в сборную, когда начнет играть, как Смолов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Корреспондент «Советского Спорта» пообщался с комментатором телеканала «Матч ТВ» Георгием Черданцевым перед товарищеским матчем Россия – Коста-Рика, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».

– Почему вновь не вызван Александр Кокорин?
– Сколько он забил и отдал голевых передач? Посмотрите на его статистику. Нападающий должен забивать и отдавать. Когда Александр начнет играть, как Федор Смолов, тогда и будет вызван в сборную России, – сказал Черданцев. 

В нынешнем сезоне 25-летний Кокорин провел за «Зенит» во всех турнирах 12 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. 

Полное интервью с Георгием вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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