Андрей Препелицэ: В Европе чемпионат России считают сильным

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ рассказал о переходе в российский чемпионат из «Лудогореца».

– Об интересе «Ростова» узнал за два-три дня до закрытия трансферного окна, – приводит слова Препелицэ официальный сайт «Ростова». – Прошли переговоры, и теперь я здесь (улыбается). Если честно, то давно думал о том, чтобы покинуть «Лудогорец», поэтому решил не упускать шанс перейти именно в мою нынешнюю команду.

– Что знали о чемпионате России?

– В Европе его считают довольно-таки сильным. Здесь сложно играть, так как много футболистов хорошего уровня. К тому же летом в «Зенит» перебрался Мирча Луческу. Он бы точно не стал работать в слабом чемпионате.

30-летний румынский полузащитник провел три матча за «Ростов» и забил один гол.