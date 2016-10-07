Фернандо Алонсо: Я не до конца доволен настройками болида в Японии
Испанский
пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты пятничных
свободных заездов на гран-при Японии.
«Непростой
день, я не до конца доволен настройками – вечером с этим предстоит поработать.
Важно, что во второй тренировке мы смогли оценить эффективность разных составов
резины на длинной серии кругов, а вот над скоростью ещё предстоит поработать. Завтра
будет довольно сложно квалифицироваться в первой десятке, но я надеюсь, что мы
сможем прибавить. Посмотрим, какой окажется погода – одни прогнозы обещают
дожди, другие – нет, так что мы должны быть готовы ко всему», - сказал Алонсо.
Перед 17-м этапом «королевских» гонок 35-летний испанец расположился на
десятой строчке личного зачета, имея в активе 42 очка.
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