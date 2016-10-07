Патрик Херсли: Мне повезло получить шанс играть за СКА

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Это очень волнующий момент для меня. СКА – большой клуб, я очень счастлив присоединиться к нему. Считаю, что мне повезло получить шанс играть в Петербурге.

- В каком физическом состоянии вы сейчас находитесь?

- Думаю, в неплохой форме, усердно тренировался в зале. А вот на лед не выходил примерно неделю, так что день-другой нужно покататься, чтобы почувствовать себя полностью готовым.

- Вы уже бывали в Ледовом, когда играли за другие команды. Что скажете о домашнем дворце СКА?

- Да, я правда здесь уже играл, и всегда было трудно. А в этом году соперникам СКА еще сложнее, ведь в нашем составе очень много талантливых игроков, здесь по-настоящему мощная команда. Понимаю, что место в составе мне не гарантировано – постараюсь сделать все возможное, чтобы заслужить место в основе и уважение партнеров.

- А что скажете об атмосфере?

- Очень впечатляет.

- С Ярно Коскирантой вы вместе играли в «Сибири». Знакомы с кем-то еще из ваших новых партнеров?

- Да, мы играли вместе с Ярно и Микко Коскиненом в Новосибирске. Остальных ребят я видел только по телевизору. Даже и представить не мог, что мне доведется поиграть с такими партнерами, - приводит слова Херсли официальный сайт СКА.

Напомним, 6 октября шведский защитник Патрик Херсли подписал однолетний контракт с петербургским СКА. Ранее 30-летний игрок выступал за ярославский «Локомотив», с которым 4 октября расторг контракт.

В нынешнем сезоне Херсли провел в составе «Локомотива» 7 матчей и отметился 1 (0+1) очков при показателе полезности «-4».