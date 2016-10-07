Ковальчук вышел на первое место в списке бомбардиров СКА в КХЛ
Форвард СКА Илья
Ковальчук вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в КХЛ.
В четверг в матче с ЦСКА (2:0) Ковальчук сделал голевую передачу. Теперь на его счету 233 (96+137) очка в 239 матчах в КХЛ. Ковальчук обошел на один балл шведа Тони Мортенссона, который в составе СКА набрал 232 (87+145) очка.
В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 23 (10+13) очка в 18 матчах.
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Широков (Хафизуллин, Коскиранта), 17:52 (1:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 59:59 (2:0).
Место и дата
06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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