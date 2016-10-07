Сергей Карякин: Ананд пожелал мне удачи в матче с Карлсеном и кое-что посоветовал

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил свои шансы в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

- В случае победы я готов на подобный неординарный поступок, например, прыгнуть в одежде в бассейн. Побриться наголо я не готов - все-таки я публичная фигура, но укоротить прическу - почему нет.

Ананд поддержал, пожелал мне удачи и кое что посоветовал. Вообще, все шахматисты вчера на Мемориале Таля желали удачи, давали советы. Я не ожидал, - цитирует Карякина агентство ТАСС.

Матч Карлсен - Карякин пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Гроссмейстеры сыграют 12 партий с классическим контролем времени, а в случае ничейного результата будет назначен тай-брейк.

Индиец Вишванатан Ананд был чемпионом мира по шахматам с 2007 по 2013 год.









