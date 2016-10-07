Чемпион MotoGP протестировал болид «Формулы-1»
Действующий чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо протестировал болид «Мерседеса», на котором Льюис Хэмилтон завоевал чемпионский титул в 2014 году.
«Невероятный день, я показал неплохое время на последней серии кругов, если верить словам инженеров», - поделился мнением Лоренсо.
Cek foto-foto @lorenzo99 saat test @MercedesAMGF1 W05 di @SilverstoneUK >> https://t.co/wIsMw2wY7g #FormulaLorenzo #MotoGP #F1 pic.twitter.com/6IJPGl2KYB— Motorsport Indonesia (@motorsport_ina) 7 октября 2016 г.
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