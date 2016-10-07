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Анонсирован LAN-финал Warface Open Cup

Дмитрий Галкин
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Анонсировал LAN-финал Warface Open Cup с призовым фондом в 1 500 000 рублей пройдёт в эти выходные.

В решающем сражении десятого сезона Warface Open Cup выступят команды AG, ArenaStars, SteelStars и h0pe.Впервые в истории Warface Open Cup трансляция матчей пройдёт в новом студийном формате онлайн-шоу. Во время финала Warface Open Cup организаторы не только обеспечат показ матчей, но и расскажут о каждой команде и её игроках, пообщаются с участниками и позволят зрителям ближе ощутить весь накал страстей, который сопровождает решающие бои.

«Мы хотим обеспечить нашей огромной онлайн-аудитории не просто просмотр, а настоящее шоу, сделанное на высоком уровне. Именно поэтому мы сконцентрировались на технической составляющей трансляции, чтобы сделать эфир качественнее и интересней», — прокомментировал продюсер Warface Иван Побяржин.

Для всех четырёх команд путь на LAN-турнир в Москве был непрост. В этом году Warface Open Cup прошёл по новой схеме: вместо одного открытого турнира для всех желающих Challenge Cup было проведено 4 соревнования, в которых приняли участие более 6 800 игроков. Восемь команд, занявших первое и второе место в каждом из Challenge Cup, и 4 команды, получившие по их итогам наибольшее число очков, сыграли в стыковых матчах с лучшими командами Masters League. Кроме того, впервые в истории Warface Open Cup, организаторы опробовали систему проведения Double Elimination, которая внесла свои коррективы в отбор участников финала.

LAN-финал Warface Open Cup состоится 8 октября. За трансляцией турнира можно следить с 12:00 (Мск) на специальной странице турнира, а также на YouTube и Twitch. Болельщиков ждут гарантированные внутриигровые подарки, а во время стрима будут разыграны десятки элементов экипировки для персонажей. Зрители, посмотревшие трансляцию целиком, соберут полный комплект амуниции.

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