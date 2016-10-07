Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отец 10-летнего бойца, нокаутированного в Грозном: Думал, что на турнире у детей будут шлемы и защита ног

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  allfight.ruКомментарии

Замрат Шевхужев, отец 10-летнего Дамира Шевхужева, участвовавшего в нашумевшем турнире по смешанным единоборствам в Грозном, поделился своим видением соревнований.

- Как себя чувствует ваш сын? Там был удар ногой по печени, а это довольно чувствительно.

- Ничего, отлично. Сейчас они на пути домой. И моя супруга, и все дети были в гостях у самого Кадырова, общались с его детьми. Все было хорошо организовано. Дети отдохнули. Лично я доволен тем, как был организован прием. 

- Как поступило предложение поехать на гран-при «Ахмат»?

- Они же до этого к нам в Сочи приезжали. Представители «Ахмата» позвонили нашему тренеру, предложили организовать спарринги. И первый бой между ними был здесь. Мне супруга позвонила и сказала, что приехали чеченские ребята — и хотят посоревноваться с нашими. Мы тогда не знали, что это дети Кадырова. А потом они нас уже пригласили в Грозный.

- Как закончился первый бой?

- Так же, естественно. Говорю, там профессиональные бойцы, по сути. 

- На боях в Сочи у детей была защитная экипировка?

- Да. Шлем и, кажется, защита ног. Я думал, что в Грозном будет тот же формат, ведь это тоже было заявлено как показательные выступления. Не могу сказать, почему не было экипировки в этот раз.

- Зачем нужны выступления по ММА 10-летнему мальчику?

- Нас пригласили — мы были не против. Я не могу сказать, что там было что-то нечестно. Просто у Кадырова дети дольше этим видом спорта занимаются, - рассказал Шевхужев.

Во вторник в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без специальной защитной экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко подверг критике участие детей в рамках этого турнира. 

Дамир Шевхужев был нокаутирован своим сверстником Ахмадом Кадыровым.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руслан Проводников: Недопустимо оскорблять Емельяненко за высказанное им мнениеЭкс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников выступил в защиту президента Союза MMA России Федора Емельяненко.Создана петиция на имя президента России в защиту Федора ЕмельяненкоНа портале Change.org создана петиция с просьбой защитить главу Союза ММА России Федора Емельяненко от угроз и оскорблений, после того как он осудил проведение детских показательных боев на турнире в Грозном.Отец бойца MMA из Екатеринбурга: Детские бои в Грозном – подставныеПрезидента Союза MMA России Федора Емельяненко, осудившего детские бои в Чечне, поддержал отец призера чемпионата УрФО по рукопашному бою 13-летнего Амина.Рамзан Кадыров: Федор, вы неправы. Русские богатыри так не поступаютГлава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику российского бойца Федора Емельяненко. Ранее Федор раскритиковал проведение в Грозном детских боев.Рефери поединка в Грозном: Это был не нокаут ребенка, а розыгрышРефери турнира по смешанным единоборствам в Грозном, президент федерации ММА Краснодарского края Агоп Топчян прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он заявил, что нокаут в поединке, который он обслуживал, был просто розыгрышем.Адам Делимханов: Емельяненко придется отвечать за каждое слово в адрес моих племянниковДепутат Госдумы РФ Адам Делимханов прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он подверг критике слова бойца ММА Федора Емельяненко.Детский омбудсмен Чечни не увидел нарушений в проведении боев детей в ГрозномУполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он считает, что их проведение не нарушает права детей.Рустам Тапаев: Кадыров делает гораздо больше для ММА, чем ЕмельяненкоПредседатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что Рамзан Кадыров делает для ММА гораздо больше Федора Емельяненко.Сергей Харитонов: Не против проведения детских боев, однако, дети должны выступать с экипировкойРоссийский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.«Не пытайся контролировать нас». Кто не поддерживает Емельяненко«Не пытайся контролировать нас». Кто не поддерживает ЕмельяненкоSovsport.ru собрал высказывания спортсменов, которые остались недовольны критикой Федора Емельяненко. Орфография оригиналов сохранена.Хабиб Нурмагомедов: Емельяненко стоит поменять свое мнение по поводу турнира в ГрозномРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал участие детей на турнире по смешанным единоборствам в Грозном, отметив что президенту ММА Федору Емельяненко, который раскритиковал организаторов, следует пересмотреть свои слова.Дмитрий Песков: Нокаутирование ребенка, да еще и в прямом эфире – это повод для расследованияПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что участие детей в турнире по смешанным единоборствам – это повод для того, чтобы органы надзора провели расследование.Аппарат Уполномоченного по правам ребенка отказался комментировать участие детей в турнире по ММАСоветник по информационной политике Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Ренат Абдеев обещал, что в скором времени ведомство прокомментирует детские бои, которые состоялись в рамках турнира по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.Григорий Дрозд: Емельяненко имеет полное право высказываться о турнирах ММАГригорий Дрозд: Емельяненко имеет полное право высказываться о турнирах ММАВице-президент Федерации тайского бокса высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.Григорий Дрозд: Емельяненко показалось, что на турнире в Грозном все было выражено в яркой формеВице-президент Федерации тайского бокса города Москвы, российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Советского Спорта» высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.Президент бойцовского клуба «Ахмат»: Кто такой Емельяненко, чтобы давать оценку турниру в Грозном?Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов ответил президенту ММА Федору Емельяненко, который раскритиковал организаторов турнира по смешанным единоборствам в Грозном.Представитель Кадырова: Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинамиПредставитель главы Чечни в Европе, генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев дал оценку боям детей на турнире, прошедшем в Грозном в честь дня рождения Рамзана КадыроваРамзан Кадыров гарантирует безопасность на матче Россия - РумынияГлава Чеченской Республики рассказал о готовности к проведению товарищеского матча Россия - Румыния, который состоится 15 ноября в Грозном.Александр Загорский: Выступление детей на турнире в Грозном? В этом регионе воинов растят с малолетстваРинг-анонсер Александр Загорский, работавший на мероприятии Grand Prix Akhmat 2016, рассказал о состоянии детей, который принимали участие на турнире.Сыновья Рамзана Кадырова одержали победы на турнире Grand-Prix Akhmat 2016Три сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова одержали победы в поединках на турнире по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат».

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыроввсе новости

Cпецпредложение