Отец 10-летнего бойца, нокаутированного в Грозном: Думал, что на турнире у детей будут шлемы и защита ног

Замрат Шевхужев, отец 10-летнего Дамира Шевхужева, участвовавшего в нашумевшем турнире по смешанным единоборствам в Грозном, поделился своим видением соревнований.

- Как себя чувствует ваш сын? Там был удар ногой по печени, а это довольно чувствительно.



- Ничего, отлично. Сейчас они на пути домой. И моя супруга, и все дети были в гостях у самого Кадырова, общались с его детьми. Все было хорошо организовано. Дети отдохнули. Лично я доволен тем, как был организован прием.

- Как поступило предложение поехать на гран-при «Ахмат»?



- Они же до этого к нам в Сочи приезжали. Представители «Ахмата» позвонили нашему тренеру, предложили организовать спарринги. И первый бой между ними был здесь. Мне супруга позвонила и сказала, что приехали чеченские ребята — и хотят посоревноваться с нашими. Мы тогда не знали, что это дети Кадырова. А потом они нас уже пригласили в Грозный.



- Как закончился первый бой?



- Так же, естественно. Говорю, там профессиональные бойцы, по сути.

- На боях в Сочи у детей была защитная экипировка?



- Да. Шлем и, кажется, защита ног. Я думал, что в Грозном будет тот же формат, ведь это тоже было заявлено как показательные выступления. Не могу сказать, почему не было экипировки в этот раз.



- Зачем нужны выступления по ММА 10-летнему мальчику?



- Нас пригласили — мы были не против. Я не могу сказать, что там было что-то нечестно. Просто у Кадырова дети дольше этим видом спорта занимаются, - рассказал Шевхужев.

Во вторник в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без специальной защитной экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко подверг критике участие детей в рамках этого турнира.

Дамир Шевхужев был нокаутирован своим сверстником Ахмадом Кадыровым.





