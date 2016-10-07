Себастьян Феттель: Не могу представить ничего лучше, чем первый сектор «Сузуки»

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты пятничных свободных заездов на гран-при Японии.

В первой практике четырехкратный чемпион «Формулы-1» показал третий результат, а во втором свободном заезде стал пятым.

– Неплохо прошел первый день этапа. Никаких реальных проблем не возникло, так что мы смогли выполнить всю намеченную программу. Удовлетворен ли я скоростью? Думаю, мы еще сможем добиться прогресса. На этой трассе ты должен комфортно чувствовать себя в машине, чтобы добиться от нее максимума, и в этом мы определенно еще можем прибавить.

«Сузука» – лучшая трасса в календаре. Здесь чрезвычайно приятно пилотировать. Я не могу представить себе ничего лучше, чем первый сектор «Сузуки». В значительной степени, это единственный момент сезона, когда ты действительно чувствуешь перегрузки, характерные для «Формулы-1», – сказал Феттель.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских» гонок 29-летний немец расположился на пятом месте, имея в активе 153 очка.

Завтра, 8 октября состоится квалификация Гран-при Японии, а 9 октября – гонка.