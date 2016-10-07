Габи продлил контракт с «Атлетико» до 2018 года

Мадридский «Атлетико» объявил о подписании нового контракта с 33-летним опорным полузащитником Габи.

Соглашение рассчитано до лета 2018 года.



Напомним, прежний контракт футболиста с клубом истекал летом 2017 года. В нынешнем сезоне Габи провел в составе «Атлетико» восемь матчей. В данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу примеры.

Габи провел свой первый матч за основной состав «Атлетико» в 2004 году.





