Габи продлил контракт с «Атлетико» до 2018 года
Мадридский «Атлетико» объявил о подписании нового контракта с 33-летним опорным полузащитником Габи.
Соглашение рассчитано до лета 2018 года.
⚽️ Gabi renueva hasta 2018 🔴⚪️🔴 ¡Enhorabuena capitán! ➡️ https://t.co/R8SVYKR7Gz #AúpaAtleti pic.twitter.com/ty0CuA0qYc— Atlético de Madrid (@Atleti) 7 октября 2016 г.
Напомним, прежний контракт футболиста с клубом истекал летом 2017 года. В нынешнем сезоне Габи провел в составе «Атлетико» восемь матчей. В данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу примеры.
Габи провел свой первый матч за основной состав «Атлетико» в 2004 году.
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