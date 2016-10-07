Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Комова может продолжить спортивную карьеру

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Виктория Комова может продолжить спортивную карьеру. Об этом сообщил отец 21-летней гимнастки Александр Комов.

«Немецким врачам удалось сделать то, что не смогли сделать их российские коллеги. Они нашли причину постоянных болей в спине, у Вики обнаружился усталостный перелом одного из позвонков. Ее ожидает, как минимум, полугодовое лечение. Если все будет нормально, то моя дочь сможет опять тренироваться и выступать», – приводит ТАСС слова Комова.

Напомним, в июле стало известно о том, что Комова может завершить карьеру из-за непрекращающихся болей в спине. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктория Комова: Не хочу никого подводить и обманывать, не имею права ехать на ОИ-2016 в РиоДвукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике россиянка Виктория Комова рассказала о причинах своего отказа поехать на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Виктория Комова: Завершу карьеру, если мне не помогут немецкие врачиРоссийская гимнастка Виктория Комова рассказала о том, при каких условиях она может завершить спортивную карьеру.Валентина Родионенко: Комова не оставляет надежд вернуться в гимнастикуСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не исключила возвращение в большой спорт Виктории Комовой.Отец Комовой: Вика не завершает карьеру. Она может вернутьсяДвукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Виктория Комова не объявляла о завершении спортивной карьеры и хочет вернуться в спорт.Валентина Родионенко: Комова завершает карьеру, это ее решениеСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подтвердила, что двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Виктория Комова завершила карьеру.Виктория Комова объявила о прекращении тренировокВалентина Родионенко: На чемпионате Европы мы обойдемся без Комовой. Ей надо готовиться к ОлимпиадеСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявил, что рисковать здоровьем двукратной чемпионки мира и победительницы Европейских игр 2015 года Виктории Комовой ради участия в чемпионате Европы нет смысла.Комова пропустит чемпионат России из-за болей в позвоночникеТренер Виктории Комовой Валентина Родионенко прокомментировала состояние своей спортсменки.Валентина Родионенко: Мустафина и Комова выступят в многоборье на ОлимпиадеСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о том, в каких дисциплинах будут выступать лидеры женской команды на Олимпийских играх в Лондоне.Гимнасты Мустафина, Комова и Пасека гарантировали себе участие в Олимпийских играхТренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике определил восемь из десяти участников Олимпийских игр-2016, сообщает «Весь спорт».Российские гимнастки завоевали золотые медали на международном турнире в ЯпонииЧемпионка мира в командном первенстве Ксения Афанасьева, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Виктория Комова, чемпионка мира и Европы Дарья Спиридонова, а также Мария Пасека завоевали золотые медали международного турнира в городе Тойота(Япониия).Виктория Комова выступит на турнире в ЯпонииОбладательница двух серебряных наград Игр-2012 Виктория Комова, выигравшая последний чемпионат мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях, примет участие в представительном турнире в Японии.Светлана Хоркина: Это американки должны нас бояться, а не мы их!Светлана Хоркина: Это американки должны нас бояться, а не мы их!Двукратная олимпийская чемпионка имеет право судить других строго, ибо так же строго она всегда судила себя.Виктория Комова: За брусья рада, за бревно и командный финал – нетДвукратный серебряный призер Олимпийских игр Виктория Комова оценила свое выступление на чемпионате мира в Глазго.Алия Мустафина: Три золота – неплохо, как минимум. Девчонки – молодцыОлимпийская чемпионка Алия Мустафина, пропускавшая из-за травмы чемпионат мира, оценила выступление российских гимнасток в Глазго.Скандал со «стероидами и гармонями». Комова просит у американок прощенияСкандал со «стероидами и гармонями». Комова просит у американок прощенияВсе началось с того, что Виктория Комова заподозрила гимнасток сборной США в использовании допинга.Виктория Комова: Четыре первых места – никогда не было такогоДвукратная чемпионка мира Виктория Комова прокомментировала свое золото на брусьях на чемпионате мира в Глазго.Пасека! Комова!! Спиридонова!!!Пасека! Комова!! Спиридонова!!!У гимнасток сборной России, так невзрачно начинавшей чемпионат мира в Глазго, сегодня сразу три золотых медали!Комова и Спиридонова стали чемпионками мира на брусьяхСразу четыре гимнастки выиграли золото чемпионата мира в Глазго на разновысоких брусьях. Среди них две представительницы России – Виктория Комова и Дарья Спиридонова.«Какому-то детскому саду проиграли!» Что случилось с нашей командой в Глазго«Какому-то детскому саду проиграли!» Что случилось с нашей командой в ГлазгоЧетвертое место женской сборной в командном многоборье, и особенно поражение от Великобритании за девять месяцев до Олимпиады – это кошмар.

Виктория Комова
Виктория Комовавсе новости

Cпецпредложение