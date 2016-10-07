Комова может продолжить спортивную карьеру
Двукратный серебряный
призер Олимпийских игр в Лондоне Виктория Комова может продолжить спортивную
карьеру. Об этом сообщил отец 21-летней гимнастки Александр Комов.
«Немецким врачам удалось сделать то, что не смогли сделать их
российские коллеги. Они нашли причину постоянных болей в спине, у Вики
обнаружился усталостный перелом одного из позвонков. Ее ожидает, как минимум,
полугодовое лечение. Если все будет нормально, то моя дочь сможет опять
тренироваться и выступать», – приводит ТАСС слова Комова.
Напомним, в июле стало известно о том, что Комова может завершить карьеру из-за непрекращающихся болей в спине.
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