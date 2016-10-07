Министр по делам молодежи и спорту Татарстана: Подготовим «Казань-Арену» к ЧМ в срок

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал о подготовке «Казань-Арены» к чемпионату мира 2018 года в России.

«У нас больших переживаний нет, мы Виталию Леонтьевичу (Мутко) доложили, что согласно графику, согласно обещаниям, мы все сделаем в срок.

Мы сегодня еще раз провели совещание, вы сами видите отличный газон, и мы планируем здесь в середине октября начать игру», – приводит ТАСС слова Леонова.

Напомним, товарищеский матч Россия – Румыния, который пройдет 15 ноября, был перенесен из Казани в Грозный.

При этом в десятом туре 15 октября на «Казань Арене» «Рубин» примет «Крылья Советов».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.