Бельерин больше не интересен «Барселоне», клуб нацелился на игрока «Валенсии»

Тренерский штаб «Барселоны» планирует усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mirror, каталонский клуб нацелился на игрока «Валенсии» Жоау Канселу. Отмечается, что сине-гранатовые больше не заинтересованы в возвращении Эктора Бельерина, который ныне выступает за лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Канселу провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Португалии в 15 млн евро, а его контракт с «Валенсией» рассчитан до 2021 года.