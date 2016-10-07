Игорь Леонтьев: Чувствую в себе силы играть в РФПЛ

Полузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев высказался о выступлении ФНЛ и соответствии уровню РФПЛ.

«Если сравнивать со вторым дивизионом, то он намного выше. Скорости, класс игроков, стадионы, количество болельщиков – все другое. Но мы уже чувствуем себя в этой лиге уверенно. Особенно нравится, что на «Спартак-2» приходят зрители. Это приятно, даже если болеют против тебя. И еще важнее, что на выездные матчи всегда прибывает группа спартаковских болельщиков. Нас даже во Владивостоке поддерживали! После финального свистка подходим к трибуне и благодарим ребят.

В РФПЛ скорости и класс исполнителей еще выше, это очевидно. Но чувствую в себе силы играть, тем более что уже работал с главной командой. Психологических проблем точно быть не должно. Готов доказывать», – приводит слова Леонтьева официальный сайт «Спартака».

Добавим, что за основной состав красно-белых Леонтьев провел пять матчей.