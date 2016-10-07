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Судейский инспектор ФИФА и УЕФА: Некоторые решения Иванов принимал единолично

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд высказался об уходе Валентина Иванова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Есть решения, которые Иванов принимал единолично, как ранее это делал Роберто Розетти, например, это касается срока отстранения судей за ошибки: хочу – отстраняю на два матча, хочу – вообще не отстраняю, потому что рефери якобы очень перспективный. Это неправильно, так как есть общепринятые понятия, зафиксированные в документах ФИФА и УЕФА.

На одном-двух арбитрах мы не выедем, нам нужно 15-20 судей хорошего уровня, тогда будет толк. Иностранцы в этом плане – не панацея для нас», – сказал Бартфельд.

Напомним, исполняющим обязанности главы судейского департамента РФС стал действующий арбитр Алексей Николаев.

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