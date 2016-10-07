Чемпион мира WBA в тяжелом весе Луис Ортис сразится с Карлосом Такамом 18 ноября

18 ноября в Монако состоится поединок между временным чемпионом WBA в тяжелом весе кубинцем Луисом Ортисом и проживающим во Франции камерунцем Карлосом Такамом.

Этот поединок станет частью большого боксерского шоу, в рамках которого также пройдет повторный бой Артура Абрахама с Мартином Мюрреем.

Напомним, что ранее 37-летний Ортис прекратил сотрудничество с Golden Boy. Компания Dade Promotions, которая до этого была со-промоутером Луиса, выкупила контракт кубинского «Кинг-Конга».

Луис Ортис выиграл все 25 своих поединков на профессиональном ринге (22 - нокаутом).

