«Сток Сити» постарается приобрести Витселя в январе

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может переехать в чемпионат Англии.



Как сообщает The Sun, на игрока сборной Бельгии претендует «Сток Сити». Отмечается, что 27-летний футболист является одной из приоритетных трансферных целей наставника английской команды Марка Хьюза.



Напомним, минувшим летом в услугах полузащитника были заинтересованы «Ювентус», «Наполи», а также «Эвертон».

По официальной информации, «Зенит» не сумел договориться с туринским клубом о сумме трансфера Витселя. Позже генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что клуб постарается приобрести игрока в январе 2017 года.



Отметим, что контракт Витселя с питерской командой рассчитан до 2017 года.



