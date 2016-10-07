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«Сток Сити» постарается приобрести Витселя в январе

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  The SunКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может переехать в чемпионат Англии.

Как сообщает The Sun, на игрока сборной Бельгии претендует «Сток Сити». Отмечается, что 27-летний футболист является одной из приоритетных трансферных целей наставника английской команды Марка Хьюза.

Напомним, минувшим летом в услугах полузащитника были заинтересованы «Ювентус», «Наполи», а также «Эвертон».

По официальной информации, «Зенит» не сумел договориться с туринским клубом о сумме трансфера Витселя. Позже генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что клуб постарается приобрести игрока в январе 2017 года.

Отметим, что контракт Витселя с питерской командой рассчитан до 2017 года. 


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