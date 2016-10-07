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Никита Кучеров тренируется с любителями в Лыткарино

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, который пока не имеет контракта в НХЛ, сыграл за любительскую команду в Подмосковье.

6 октября в подмосковном городе Лыткарино состоялась товарищеская игра между хоккеистами-любителями, которые представляют различные клубы ночной хоккейной лиги (НХЛ). Каково было изумление ребят, когда к ним в состав попал представитель из НХЛ – но другой, из Национальной хоккейной лиги. Этим игроком оказался никто иной, как нападающий сборной России и лучший бомбардир клуба «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров. 

Играли «темные» против «светлых». Никита подтвердил свое мастерство и высочайший уровень, временами накручивая всю пятерку соперника и отдавая голевой пас партнеру на пустые ворота. Со счетом 8:6 победила команда «темных», за которую играл Кучеров. Причем он сам поучаствовал во всех голевых комбинациях.

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