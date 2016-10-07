OG, EG и Team Secret отказались от участия в DreamLeague
Команды OG, Evil Geniuses и Team Secret решили отказаться от участия в шестом сезоне DreamLeague по Dota 2.
Об этом команды сообщили в своих Twitter-аккаунтах. Причиной отказа стал турнир Boston Major, который пройдет 3 декабря в США.
Напомним, что помимо этих команд на турнир были приглашены Natus Vincere, Alliance, Escape Gaming, Vega Squadron и Team Liquid.
LAN-финал соревнований пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в Швеции. Общий призовой фонд шестого сезона составит 231 000 долларов.
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