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OG, EG и Team Secret отказались от участия в DreamLeague

Дмитрий Галкин
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Команды OG, Evil Geniuses и Team Secret решили отказаться от участия в шестом сезоне DreamLeague по Dota 2.

Об этом команды сообщили в своих Twitter-аккаунтах. Причиной отказа стал турнир Boston Major, который пройдет 3 декабря в США.

Напомним, что помимо этих команд на турнир были приглашены Natus Vincere, Alliance, Escape Gaming, Vega Squadron и Team Liquid.

LAN-финал соревнований пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в Швеции. Общий призовой фонд шестого сезона составит 231 000 долларов. 

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