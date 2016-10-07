Кейн будет готов к игре с лондонским «Арсеналом»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом».



Как сообщает AFP, нападающий вернется в строй к игре с лондонским «Арсенлом», которая состоится 6 ноября.



Напомним, игрок не появляется на поле с 18 сентября, поскольку у него было обнаружено повреждение связок голеностопного сустава.



В нынешнем сезоне футболист сборной Англии провел на клубном уровне 6 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую.