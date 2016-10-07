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Иван Саввиди: Сто лет не видел Бердыева и сто лет не хотел бы видеть

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель совета директоров холдинга «Группа Агроком» Иван Саввиди рассказал о прекращении своего сотрудничества с «Ростовом».

- Недавно вы заявили, что уведомили «Ростов» о прекращении спонсорства. Не пересмотрели свое решение?

- Они хорошо себя чувствуют и без нас, зачем мешать их комфорту? Сегодня совет директоров еще раз рассмотрит состояние дел. У нас до сих пор нет официального ответа от клуба. А это означает, что наши требования игнорируются. Мы о чем-то говорим, а они делают вид, что не слышат нас. Это оскорбляет достоинство компании, наносит ей вред и ущерб, а значит, наносит вред экономике страны и региона. Так быть не должно.

- Есть ли шанс, что совет директоров решит все-таки помогать «Ростову»?

- Я не хочу, чтобы мои директоры, имея огромные глобальные договоры, занимались этим. У нас инвестиционный пакет более 30 миллиардов... Мы находимся в постоянных переговорах с банками. Нам нужно строить один завод, другой. У нас огромное количество проблем. Зачем отвлекаться на это? Вы попросили деньги, я дал деньги. Выполните свои обязательства, закройте тему и до свидания.

- Готовы ли вы вернуться к поддержке клуба в случае смены руководства?

- Думаю, что не буду спонсировать «Ростов» и в случае смены руководства. Я уже сыт по горло, не хочу. Не хочу, потому что на это отвлекается финансовая служба компании, директоры. У нас другие принципы, работа не ждет. Мы работаем в 80 странах мира и не можем целыми днями обсуждать вопросы, должен был футбольный клуб написать что-то на майках или не должен был. Иначе мы потеряем все.

- СМИ сообщали о ваших разногласиях с Курбаном Бердыевым. Связана ли с ним нынешняя конфликтная ситуация?

- Не знаю. Я его сто лет не видел и сто лет не хотел бы видеть. Что они делают, это уже их проблемы, - рассказал Саввиди в интервью агентству «Р-Спорт».

Ранее вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявлял, что с момента последней встречи с Саввиди этого человека для него не существует.

Иван Саввиди в свою очередь обвинил руководство клуба в невыполнении взятых на себе обязательств по размещению логотипа «Группы Агроком» на футболках команды в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

В настоящий момент «Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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