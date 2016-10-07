Маурицио Арривабене: Феттель должен заслужить свое место в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене заявил, что Себастьяну Феттелю придется заслужить новый контракт в команде.

«Не уверен, что благодаря продлению контракта Феттель вновь сможет обрести уверенность.Ему нужно больше внимания уделить работе с автомобилем. Он на самом деле так сильно выкладывается и настолько многим интересуется, что иногда приходится перенаправлять его внимание и напоминать, о чем он должен думать в первую очередь. У всех есть свои цели: у меня, у команды, у Себастьяна. Но главное то, что каждый должен заслужить свое место в команде и свою зарплату», - приводит слова Арривабене Autosport.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских» гонок 29-летний немец расположился на пятом месте, имея в активе 153 очка.