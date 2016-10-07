Маурицио Арривабене: Феттель должен заслужить свое место в «Феррари»
Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене заявил, что Себастьяну Феттелю придется
заслужить новый контракт в команде.
«Не уверен, что благодаря
продлению контракта Феттель вновь сможет обрести уверенность.Ему нужно больше внимания уделить работе
с автомобилем. Он на самом деле так сильно выкладывается и настолько многим
интересуется, что иногда приходится перенаправлять его внимание и напоминать, о
чем он должен думать в первую очередь. У всех есть свои цели: у меня, у
команды, у Себастьяна. Но главное то, что каждый должен заслужить свое место в
команде и свою зарплату», - приводит слова Арривабене Autosport.
Напомним,
перед 17-м этапом «королевских» гонок 29-летний немец расположился на пятом
месте, имея в активе 153 очка.
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