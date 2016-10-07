На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге вновь разбился рабочий

На стройке нового стадиона на Крестовском острове погиб рабочий, сообщает Росбалт.

По информации источника, мужчина сорвался с высоты 32 метра в шахту лифта. О случившемся сообщили охранники стройки. Имя и возраст погибшего не сообщаются.

Это смерть стала уже четвертой за время строительства стадиона.

Ранее, 5 августа, один из строителей, работающих на стадионе в Петербурге, был госпитализирован после падения с четырехметровой высоты.

Напомним, арена строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года, а тестовый матч запланирован на сентябрь. Стадион на Крестовском острове примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей