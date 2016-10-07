Анонсированы подробности финала «КиберБитвы МегаФон»
Организаторы «КиберБитвы Мегафон» поделились информацией о том, как пройдет LAN-финал турнира.
Первые игры начнутся 8 октября в 10:30 МСК, а ведущими соревнований выступят Александр «derrick_deny» Хитров и Елена «Meg» Урусова.
Состав участников и наставников: Not a player (Юрий Хованский и Иван «Faker» Дёмкин), HÔNAN (Даниил «MetaGame» Грузинов и Андрей «Dread» Голубев), Plastelin (Юрий «Frost» и Ярослав «NS» Кузнецов), VZVOD (Антон Логвинов и Виталий «v1lat» Волочай).
Программа турнира:
9:30 — 10:00 — Сбор гостей и регистрация журналистов
10:00 — 10:30 — Официальное начало «КиберБитвы» (представление команд и звёздных наставников, жеребьёвка турнира)
10:30 — Старт первой игры
Следить за трансляцией турнира можно на канале Dota2 RuHub.
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