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«Манчестер Сити» летом 2017 года готов потратить 170 млн евро

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MirrorКомментарии

Руководство «Манчестер Сити» планирует серьезно усилить состав команды летом 2017 года, потратив 170 млн евро. 

Как сообщает The Mirror на вышеуказанную сумму наставник «горожан» Хосеп Гвардиола намерен приобрести следующих игроков: Пьер-Эмерик Обамеянг (форвард «Боруссии» Д), Леонардо Бонуччи (защитник «Ювентуса») и Эктор Бельерин (защитник лондонского «Арсенала».

Ранее Обамеянг заявлял, что представители «Сити» обсуждали его трансфер с отцом, однако, не сумели договориться о сумме трансфера с клубом. Что касается Бонуччи, то на него также претендует «Челси», переходить в который он отказался минувшим летом, а Бельерин в ближайшее время должен подписать с «Арсенлом» новый контракт.


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