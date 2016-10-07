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Монтоливо получил травму и пропустит около 6 месяцев

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Милана», капитан команды Риккардо Монтоливо выбыл из строя на шесть месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.

Отмечается, что 31-летний игрок сборной Италии получил травму в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Испании (1:1). Он столкнулся с защитником соперника Серхио Рамосом и не смог продолжить встречу.

Также сообщается, что в ближайшее время полузащитник перенесет операцию.

В нынешнем сезоне Монтоливо провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

Матч

Италия - Испания - 1:1 (0:0)

Голы

Витоло 55 (0:1). Де Росси 82 (1:1 - пен.).

Состав

Италия: Буффон, Де Шильо, Бардзальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 29), Эдер, Пелле (Иммобиле, 59)

Испания: де Хеа, Пике, Альба (Начо, 23), Рамос, Карвахаль, Силва, Витоло (Алькантара, 85), Иньеста, Бускетс, Коке, Коста (Мората, 67)

Предупреждения:

Пароло, 50; Бонавентура, 61; Бонуччи, 88 - Бускетс, 26; Витоло, 44; Коста, 45; Пике, 86

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

06 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция


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