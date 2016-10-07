Монтоливо получил травму и пропустит около 6 месяцев

Как сообщает официальный сайт «Милана», капитан команды Риккардо Монтоливо выбыл из строя на шесть месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.



Отмечается, что 31-летний игрок сборной Италии получил травму в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Испании (1:1). Он столкнулся с защитником соперника Серхио Рамосом и не смог продолжить встречу.

Также сообщается, что в ближайшее время полузащитник перенесет операцию.



В нынешнем сезоне Монтоливо провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.



