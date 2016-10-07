Монтоливо получил травму и пропустит около 6 месяцев
Как сообщает официальный сайт «Милана», капитан команды Риккардо Монтоливо выбыл из строя на шесть месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.
Отмечается, что 31-летний игрок сборной Италии получил травму в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Испании (1:1). Он столкнулся с защитником соперника Серхио Рамосом и не смог продолжить встречу.
Также сообщается, что в ближайшее время полузащитник перенесет операцию.
В нынешнем сезоне Монтоливо провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.
Матч
Голы
Витоло 55 (0:1). Де Росси 82 (1:1 - пен.).
Состав
Италия: Буффон, Де Шильо, Бардзальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 29), Эдер, Пелле (Иммобиле, 59)
Испания: де Хеа, Пике, Альба (Начо, 23), Рамос, Карвахаль, Силва, Витоло (Алькантара, 85), Иньеста, Бускетс, Коке, Коста (Мората, 67)
Предупреждения:
Пароло, 50; Бонавентура, 61; Бонуччи, 88 - Бускетс, 26; Витоло, 44; Коста, 45; Пике, 86
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция