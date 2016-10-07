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Саманта Стосур: Шараповой не стоит рассчитывать на поддержку коллег. Интересно, как ее примут после возвращения

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Австралийская теннисистка Саманта Стосур подвергла критике решение CAS о сокращении дисквалификации Марии Шараповой.

- Я не понимаю, как можно было добиться сокращения дисквалификации аргументом о незнании запрета. Удивительно, что такой довод вообще принимают во внимание. Это подает другим спортсменам очень плохой пример: что в случае чего всегда можно просто поднять руки  вверх и сказать: «Это не я!»

Я общалась на эту тему с другими игроками, и все думают так же. Мы и раньше так считали, но просто есть окончательное решение CAS. Так что не думаю, что Шараповой стоит рассчитывать на поддержку коллег. Будет интересно посмотреть, как ее примут после возвращения в тур, - цитирует Стосур издание South China Morning Post.

Дисквалификация Марии Шараповой закончится 26 апреля 2017 года. Ближайший турнир, в котором Шарапова сможет принять участие, - Stuttgart Open серии WTA Premier - он начнется 24 апреля. 

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года. 

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с 4-го места на 95-е.

Саманта Стосур - чемпионка US Open 2011 года в одиночном разряде. В том же году она была четвертой ракеткой мира.

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