Даниил Квят: Не думаю, что нам будет легко в гонке на Гран-при Японии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов на гран-при Японии.

В первой практике гонщик показал 11-й результат, во второй – 14-й.

- Пока у меня не очень складывалось на этой трассе. Скорость была, но все время чего-то не хватало. Мне она очень нравится с точки зрения пилотирования, надеюсь, что на этот раз удастся сложить все воедино, и квалификацию, и гонку. Будем над этим работать. На этой трассе есть и прямые, и зоны, где лимитирована мощность, поэтому нам будет здесь непросто, но будем стараться и бороться до конца. Некоторые повороты должны нам идеально подходить, но в целом не думаю, что нам будет легко, - сказал Квят в эфире «Матч ТВ».

Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 22-летний россиянин расположился на 14-м месте, имея в активе 25 очков.

Завтра, 8 октября состоится квалификация Гран-при Японии, а 9 октября – гонка.