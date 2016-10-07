Икарди продлил контракт с «Интером» до 2021 года
Форвард миланского «Интера» Мауро Икарди продолжит выступления за итальянский клуб.
Как сообщает официальный сайт команды, игрок сборной Аргентины продлил контракт до 2021 года. Отметим, что об этом сам футболист сообщил в августе, а клуб подтвердил информацию лишь сегодня.
Икарди выступает за «Интер» c 2013 года. За это время он провел за команду 114 матчей (58 голов, 17 голевых передач).
✍ @MauroIcardi con noi fino al 2021! 👉 https://t.co/a5iA3mvTaG #FCIM ⚫🔵— F.C. Internazionale (@Inter) 7 октября 2016 г.
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