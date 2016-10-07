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Рэшфорд опередил Ибрагимовича и стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком команды по итогам сентября. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Отмечается, что в голосовании футболист сборной Англии набрал 45% голосов, опередив полузащитника Андера Эрреру (29%) и форварда Златана Ибрагимовича (26%).

Напомним, в сетябре Рэшфорд забил три гола в шести матчах. 

Добавим, что он был признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед» во второй раз. Ранее это произошло в феврале текущего года.


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