Рэшфорд опередил Ибрагимовича и стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Пьер-Эмерик Обамеянг: Отец провел переговоры с «Манчестер Сити», но моя цель – выступать за «Реал»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что минувшим летом контактировал с «Манчестер Сити», а также отметил, что мечтает выступать за мадридский «Реал».