Рэшфорд опередил Ибрагимовича и стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком команды по итогам сентября. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Отмечается, что в голосовании футболист сборной Англии набрал 45% голосов, опередив полузащитника Андера Эрреру (29%) и форварда Златана Ибрагимовича (26%).
Напомним, в сетябре Рэшфорд забил три гола в шести матчах.
Добавим, что он был признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед» во второй раз. Ранее это произошло в феврале текущего года.
.@MarcusRashford is #MUFC's Player of the Month for September - here's why! https://t.co/1HYnrMepBP— Manchester United (@ManUtd) 7 октября 2016 г.
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