Рэшфорд опередил Ибрагимовича и стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком команды по итогам сентября. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».



Отмечается, что в голосовании футболист сборной Англии набрал 45% голосов, опередив полузащитника Андера Эрреру (29%) и форварда Златана Ибрагимовича (26%).



Напомним, в сетябре Рэшфорд забил три гола в шести матчах.



Добавим, что он был признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед» во второй раз. Ранее это произошло в феврале текущего года.

