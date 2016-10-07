Иван Новосельцев: Полностью готов к матчу с Коста-Рикой
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о
полном восстановлении после травмы.
- Я не люблю пропускать
тренировки и особенно матчи, поэтому всегда стараюсь быстрее вернуться в строй,
если получил какое-либо повреждение. Сейчас полностью готов к матчу с Коста-Рикой,
- приводит слова Новосельцева ТАСС.
Напомним, защитник «Зенита»
получил повреждение перед матчем 1/16 кубка России против «Тамбова». В сезоне-2016/17
Новосельцев провел 5 матчей в РФПЛ за «Ростов» и забил в них 2 гола. За
петербургский клуб 25-летний игрок сыграл 2 матча, в обоих выходя на замену.
9 октября сборная России проведет товарищеский матч против Коста-Рики в Краснодаре. Главный тренер сборной Станислав Черчесов вызвал Новосельцева на эту игру.
Матч
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция