Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Новосельцев: Полностью готов к матчу с Коста-Рикой

Юрий Якушин
Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о полном восстановлении после травмы.

- Я не люблю пропускать тренировки и особенно матчи, поэтому всегда стараюсь быстрее вернуться в строй, если получил какое-либо повреждение. Сейчас полностью готов к матчу с Коста-Рикой, - приводит слова Новосельцева ТАСС.

Напомним, защитник «Зенита» получил повреждение перед матчем 1/16 кубка России против «Тамбова». В сезоне-2016/17 Новосельцев провел 5 матчей в РФПЛ за «Ростов» и забил в них 2 гола. За петербургский клуб 25-летний игрок сыграл 2 матча, в обоих выходя на замену.

9 октября сборная России проведет товарищеский матч против Коста-Рики в Краснодаре. Главный тренер сборной Станислав Черчесов вызвал Новосельцева на эту игру.

Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Овчинников: В «Локомотив» могу вернуться только в роли главного тренераТренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, при каких условиях готов вернуться в московский «Локомотив».Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Румынский специалист Дан Петреску рассказал болельщикам «Кубани», в чем причина его ухода из российской команды.И мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея МикуликаИ мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея МикуликаУзнав о сложении полномочий Валентином Ивановым – возможно, из газет – Виталий Мутко нашел теплые слова в адрес уходящего.Федор Смолов: Приглашал ребят на матч с Ганой, они отказались, сказав, что лучше порешают дома задачкиНападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов поздравил сборную школьников по физике из РФ с победой на международной Олимпиаде, которая прошла в этом году в Швейцарии.На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге вновь разбился рабочийНа стройке нового стадиона на Крестовском острове погиб рабочий, сообщает Росбал.Иван Саввиди: Сто лет не видел Бердыева и сто лет не хотел бы видетьПредседатель совета директоров холдинга «Группа Агроком» Иван Саввиди рассказал о прекращении своего сотрудничества с «Ростовом».«Сток Сити» постарается приобрести Витселя в январеПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель может переехать в чемпионат Англии.Игорь Леонтьев: Чувствую в себе силы играть в РФПЛПолузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев высказался о выступлении ФНЛ и соответствии уровню РФПЛ.Калачева признали лучшим игроком «Ростова» в сентябреПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев стал лучшим игроком своего клуба в сентябре.«Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото». Обзор Евгения Ловчева«Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об актуальных событиях.Андрей Препелицэ: В Европе чемпионат России считают сильнымПолузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ рассказал о переходе в российский чемпионат из «Лудогореца».Георгий Черданцев: Кокорин будет вызван в сборную, когда начнет играть, как СмоловКорреспондент «Советского Спорта» пообщался с комментатором телеканала «Матч ТВ» Георгием Черданцевым перед товарищеским матчем Россия - Коста-Рика, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».Владимир Леонов: «Рубин» планирует завершать сезон на «Казань Арене»Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что текущий сезон «Рубин» планирует доиграть на «Казань Арене».Начало армейского кризиса. Колонка Михаила БорзыкинаНачало армейского кризиса. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает об очередных кадровых проблемах ЦСКА и ищет варианты игры без Романа Еременко.«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем на матч сборной России»«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем на матч сборной России»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев обсудил предстоящий матч сборной России с командой Коста-Рики.Ромуло вернулся в общую группуПолузащитник «Спартака» Ромуло вернулся в общую группу и в пятницу провел тренировку наравне со всеми.Головин вошел в список 50 лучших молодых игроков по версии FourFourTwoПолузащитник ЦСКА Александр Головин включен изданием FourFourTwo в список 50 лучших молодых игроков мира.Валерий Масалитин: Не думаю, что ЦСКА сидит на допингеЭкс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал дисквалификацию полузащитника столичной команды Романа Еременко.Алексей Сафонов: Отстранение Еременко – очень серьезный вопросФутбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Что грозит Еременко, если дело в допингеВ том случае, если причиной отстранение полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко является нарушение антидопинговых правил, то последствия могут быть самыми разными, вплоть до четырехлетней дисквалификации.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Иван Новосельцев
Иван Новосельцеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение