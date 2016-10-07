Иван Новосельцев: Полностью готов к матчу с Коста-Рикой

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о полном восстановлении после травмы.

- Я не люблю пропускать тренировки и особенно матчи, поэтому всегда стараюсь быстрее вернуться в строй, если получил какое-либо повреждение. Сейчас полностью готов к матчу с Коста-Рикой, - приводит слова Новосельцева ТАСС.

Напомним, защитник «Зенита» получил повреждение перед матчем 1/16 кубка России против «Тамбова». В сезоне-2016/17 Новосельцев провел 5 матчей в РФПЛ за «Ростов» и забил в них 2 гола. За петербургский клуб 25-летний игрок сыграл 2 матча, в обоих выходя на замену.

9 октября сборная России проведет товарищеский матч против Коста-Рики в Краснодаре. Главный тренер сборной Станислав Черчесов вызвал Новосельцева на эту игру.