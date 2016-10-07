Евгений Алдонин: Дзагоев способен восполнить потерю Еременко в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал отстранение от футбола Романа Еременко.

- Для ЦСКА это большая проблема, - считает Алдонин. - Еременко - один из лидеров команды, основополагающий игрок. С учетом того, что Алан Дзагоев не до конца выздоровел, отсутствие Еременко может привести к серьезным последствиям для армейцев и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Невозможно предугадать, как будет складываться ситуация, возможна потеря очков.

Надеюсь, у ЦСКА получится нивелировать потерю Еременко, но он системообразующий игрок, без которого трудно строить атакующие действия, на нем лежит большой объем работы. Дзагоев способен восполнить эту потерю, но не факт, что успеет восстановиться после травмы. Он может играть как на атаку, так и на оборону, - цитирует Алдонина агентство ТАСС.

Еременко перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. На счету 29-летнего игрока 70 матчей в составе сборной Финляндии. Сегодня стало известно, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.