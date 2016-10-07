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«Молодежка» «Спартака» сыграла вничью с «Сатурном»

Александр Семкив
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Молодежная команда «Спартака» сыграла вничью в товарищеском матче с командой второго дивизиона «Сатурном».

Футболисты «Сатурна» открыли счет на шестой минуте матча, футболисты красно-белых отыгрались на 90-й минуте.

«Спартак» - «Сатурн» - 1:1 (0:1)

Голы: Синявский (6) - Миронов (90+2, с пенальти)
Предупреждения: Цыганков (17, грубая игра). Руденко (32, грубая игра)
Удаление: Руденко (с правом замены) (42, грубая игра)
«Спартак»: Терешкин (к), Щербаков, Миронов, Мамин, Сокол, Цыганков, Володкин (Рудковский,46), С. Бакаев (Бабаев, 46), Никулин (Киселёв, 60), Полубояринов, Руденко (Маликов, 43)

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