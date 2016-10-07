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Федор Смолов: Приглашал ребят на матч с Ганой, они отказались, сказав, что лучше порешают дома задачки

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поздравил команду школьников по физике из РФ с победой на международной Олимпиаде, которая прошла в этом году в Швейцарии.

«Просто крутые парни. Победители всемирной олимпиады школьников по физике. Русские могут! P.S. Кстати, приглашал ребят на матч сборной с Ганой, они вежливо отказались, сказав, что лучше порешают дома задачки. Реально «теория большого взрыва», — написал игрок на своей странице в Instagram.

«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем на матч сборной России»


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