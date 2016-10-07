Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Как сыграет ЦСКА без Еременко? Опрос

Борис Богданов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В связи с решением УЕФА об отстранении полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко от участия в матчах на 30 дней армейскому клубу как минимум до первых чисел ноября предстоит обходиться без одного из своих ключевых игроков.

За это время ЦСКА предстоит провести пять встреч: две с «Монако» в Лиге чемпионов (18 октября и 2 ноября) и три в чемпионате России – 14 октября дома с «Уфой», 23-го и 29-го в гостях соответственно с «Локомотивом» и «Спартаком».

Голосование: Сколько очков наберет ЦСКА в пяти матчах без Романа Еременко?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение