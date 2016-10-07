Как сыграет ЦСКА без Еременко? Опрос

В связи с решением УЕФА об отстранении полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко от участия в матчах на 30 дней армейскому клубу как минимум до первых чисел ноября предстоит обходиться без одного из своих ключевых игроков.

За это время ЦСКА предстоит провести пять встреч: две с «Монако» в Лиге чемпионов (18 октября и 2 ноября) и три в чемпионате России – 14 октября дома с «Уфой», 23-го и 29-го в гостях соответственно с «Локомотивом» и «Спартаком».