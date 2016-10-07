«Урал» оказался сильнее «Югры-Самотлор» в полуфинальном этапе Кубка России

Агент: Мороз подвернул голеностоп в матче с «Югрой-Самотлор» Волейболист уфимского «Урала» Павел Мороз подвернул голеностоп в матче чемпионата России с клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, но повреждение не должно помешать ему сыграть в полуфинале Кубка России.