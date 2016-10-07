«Урал» оказался сильнее «Югры-Самотлор» в полуфинальном этапе Кубка России
Волейболисты «Урала» в четырех партиях нанесли поражение «Югре-Самотлор» в полуфинальном этапе Кубка России группы А.
Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 (25:19, 22:25, 26:24, 25:18).
Во втором матче игрового дня «Зенит-Казань» на своей площадке примет с «Торпедо» из Челябинска.
Отметим, что игры этого турнира продлятся до 9 октября.
Кубок России по волейболу
Мужчины
Полуфинальный этап
Группа А
1-й тур
«Урал» (Уфа) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:19, 22:25, 26:24, 25:18).
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