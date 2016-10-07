Санти Касорла: Я надеюсь, что «Арсенал» в этом сезоне поборется за большие титулы
Полузащитник лондонского
«Арсенала» Санти Касорла прокомментировал свое будущее в команде.
«Не могу сказать, что был близок или далек от ухода из «Арсенала». Были слухи об «Атлетико», но они так и остались слухами, ничего более.
Ни разу у меня не было возможности уйти из «Арсенала», ко мне никто не обращался. Более того, я счастлив в этой команде и чувствую, что меня здесь ценят. Я надеюсь, что «Арсенал» сможет сделать шаг вперед и в этом сезоне поборется за большие титулы», – приводит слова Касорлы ARSSC.
В нынешнем сезоне 31-летний испанец провел девять матчей в составе лондонской команды, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
После семи матчей чемпионата Англии «канониры»
расположились на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.