Санти Касорла: Я надеюсь, что «Арсенал» в этом сезоне поборется за большие титулы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла прокомментировал свое будущее в команде.

«Не могу сказать, что был близок или далек от ухода из «Арсенала». Были слухи об «Атлетико», но они так и остались слухами, ничего более.

Ни разу у меня не было возможности уйти из «Арсенала», ко мне никто не обращался. Более того, я счастлив в этой команде и чувствую, что меня здесь ценят. Я надеюсь, что «Арсенал» сможет сделать шаг вперед и в этом сезоне поборется за большие титулы», – приводит слова Касорлы ARSSC.

В нынешнем сезоне 31-летний испанец провел девять матчей в составе лондонской команды, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После семи матчей чемпионата Англии «канониры» расположились на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.