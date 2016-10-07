Бувайсар Сайтиев: Непонятные высказывания Емельяненко выглядят провокационно и недостойно

Депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев подверг критике высказывания Федора Емельяненко о детских показательных боях на турнире в Грозном.

«Эти непонятные высказывания выглядят провокационно и недостойно. Я уверен, Федор осознал это и сожалеет. А уровень профессионализма тренерского состава и всего персонала клуба «Ахмат» один из высочайших в мире! Речи о том, чтобы ребенок получил травму, не может быть. А руководству ММА России нужно приезжать и принимать участие в спортивной жизни одного из лучших клубов в мире!», - написал Сайтиев на своей странице в сети Instagram.

Во вторник в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без специальной защитной экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко подверг критике участие детей в рамках этого турнира.

Бувайсар Сайтиев завоевывал золотые олимпийские медали в весовой категории до 74 кг в 1996, 2004 и 2008 годах. Также он является шестикратным чемпионом мира.



