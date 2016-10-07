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Бувайсар Сайтиев: Непонятные высказывания Емельяненко выглядят провокационно и недостойно

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев подверг критике высказывания Федора Емельяненко о детских показательных боях на турнире в Грозном.

«Эти непонятные высказывания выглядят провокационно и недостойно. Я уверен, Федор осознал это и сожалеет. А уровень профессионализма тренерского состава и всего персонала клуба «Ахмат» один из высочайших в мире! Речи о том, чтобы ребенок получил травму, не может быть. А руководству ММА России нужно приезжать и принимать участие в спортивной жизни одного из лучших клубов в мире!», - написал Сайтиев на своей странице в сети Instagram.

Дорогие друзья! Я как и все многочисленные друзья и болельщики бойцового клуба "Ахмат" ,по всему миру ,выражаю своё не довольство,не понятными и не достойными комментариями,президента Федерации ММА России Фёдора Емельяненко ,относительно показательных поединков с участием сыновей Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова. Ахмат, Эли,Адам и их соперники продемонстрировали все самые лучшие качества, которые спорт воспитывает в человеке, мужчине! Тем самым привлекая в ряды спортивной молодежи тысячи своих сверстников, что и является главной задачей таких турниров.Эти молодые люди ,которые в столь юном возрасте ,находятся под огромным грузом ответственности,как внуки первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова(дала г1азот к1обал дойл) своей воспитанностью и усердием заслужили любовь и уважение всего чеченского общества! Рамзан Ахматович систематически и повсеместно поддерживает развитие спорта!В республике проводятся крупнейшие спортивные мероприятия!Вместо того,что бы приехать хоть один раз в Грозный,поздравить руководство клуба "Ахмат" с блестяще проведённым мероприятием,на проведение которого клуб вкладывает не малые средства.Эти не понятные высказывания,выглядят провокационно и не достойно. Я уверен Фёдор осознал это и сожалеет.А уровень профессионализма тренерского состава и всего персонала клуба "АХМАТ"один из высочайших в мире! Речи о том чтобы ребёнок получил травму не может быть. А руководству ММА России нужно приезжать и принимать участие в спортивной жизни одного из лучших клубов в мире!"АХМАТ"#ахмат👍 #кадыров #висмурадов

Фото опубликовано Saitiev Buvaisar (@saitiev_74)

Во вторник в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без специальной защитной экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко подверг критике участие детей в рамках этого турнира. 

Бувайсар Сайтиев завоевывал золотые олимпийские медали в весовой категории до 74 кг в 1996, 2004 и 2008 годах. Также он является шестикратным чемпионом мира.

Голосование: Федор Емельяненко осудил детские бои ММА на турнире в Грозном, сейчас его и критикуют, и поддерживают. Как вы считаете:


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