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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв австралийку Гаврилову

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Украинка Элина Свитолина в рамках четвертьфинала турнира в Пекине обыграла Дарью Гаврилову из Австралии. 

Встреча между теннисистками завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

За все время игры Свитолина совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. В активе Дарьи – 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Таким образом, представительница Украины в полуфинале проведет матч с победительницей встречи Агнешка Радваньска (Польша) – Ярослава Шведова (Казахстан).

Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Гаврилова Д. (Австралия) - 7:6, 6:1

Место и дата

07 октября 14:00, , Онлайн-трансляция

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