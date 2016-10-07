Сергей Овчинников: В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – тоже самое как моська лает на слона

Отец 10-летнего бойца, нокаутированного в Грозном: Думал, что на турнире у детей будут шлемы и защита ног

Замрат Шевхужев, отец 10-летнего Дамира Шевхужева, участвовавшего в нашумевшем турнире по смешанным единоборствам в Грозном, поделился своим видением соревнований.