Сергей Овчинников: В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – тоже самое как моська лает на слона
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.
Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети.
Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.
«В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – тоже самое как моська лает на слона. Я на стороне Емельяненко», – приводит слова специалиста официальный Twitter радиостанции «Спорт FM».
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