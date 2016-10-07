Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Овчинников: В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – тоже самое как моська лает на слона

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети.

Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам. 

«В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – тоже самое как моська лает на слона. Я на стороне Емельяненко», – приводит слова специалиста официальный Twitter радиостанции «Спорт FM».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Овчинников: В «Локомотив» могу вернуться только в роли главного тренераТренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, при каких условиях готов вернуться в московский «Локомотив».Рамзан Кадыров: Прошу не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство ЕмельяненкоГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал всех спортсменов, которые остались недовольными критикой Федора Емельяненко, прекратить оскорбления в адрес известного бойца, отметив, что последний уже признал свою ошибку.Бувайсар Сайтиев: Непонятные высказывания Емельяненко выглядят провокационно и недостойноДепутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев подверг критике высказывания Федора Емельяненко о детских показательных боях на турнире в Грозном.Отец 10-летнего бойца, нокаутированного в Грозном: Думал, что на турнире у детей будут шлемы и защита ногЗамрат Шевхужев, отец 10-летнего Дамира Шевхужева, участвовавшего в нашумевшем турнире по смешанным единоборствам в Грозном, поделился своим видением соревнований.Абдул-Керим Эдилов принял вызов Крылова, вступившегося за ЕмельяненкоЧеченский боец Абдул-Керим Эдилов принял вызов на бой украинца Никиты Крылова.Мохнаткин ворвался в топ-50 тяжеловесов, Емельяненко – 32-й. Рейтинг бойцов ММАМохнаткин ворвался в топ-50 тяжеловесов, Емельяненко – 32-й. Рейтинг бойцов ММАSovsport.ru представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В октябрьском рейтинге по версии Fightmatrix произошло немало изменений.Михаил Мамиашвили: Не думаю, что детям надо заниматься смешанными единоборствамиПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает целесообразным привлечение детей к занятиям смешанными единоборствами.Руслан Проводников: Недопустимо оскорблять Емельяненко за высказанное им мнениеЭкс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников выступил в защиту президента Союза MMA России Федора Емельяненко.Создана петиция на имя президента России в защиту Федора ЕмельяненкоНа портале Change.org создана петиция с просьбой защитить главу Союза ММА России Федора Емельяненко от угроз и оскорблений, после того как он осудил проведение детских показательных боев на турнире в Грозном.Хабиб Нурмагомедов занимает десятую строчку в мировом рейтинге легковесовРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов потерял одну позицию в рейтинге дивизиона в октябре.Украинец Крылов вызвал на бой чеченца Эдилова за критику в адрес ЕмельяненкоУкраинский боец Никита Крылов вызвал на бой чеченца Абдул-Керима Эдилова за критику президента Союза ММА России Федора Емельяненко по поводу боев детей в Грозном.W5. Самые горячие поединки наступающих выходныхW5. Самые горячие поединки наступающих выходныхБольшой вечер кикбоксинга под названием W5: «Легенды в Праге» пройдёт на знаменитой O2 Arena под эгидой Мировой версии W5.Федор Емельяненко занимает 32-е место в рейтинге тяжеловесов, чемпион лиги «Ахмат» – на 166-й строчкеРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко остался на 32-м месте в обновленном рейтинге тяжеловесов ММА.Отец бойца MMA из Екатеринбурга: Детские бои в Грозном – подставныеПрезидента Союза MMA России Федора Емельяненко, осудившего детские бои в Чечне, поддержал отец призера чемпионата УрФО по рукопашному бою 13-летнего Амина.Федерация ММА Татарстана поддержала Емельяненко в скандале с детскими боями в ГрозномФедерация MMA Татарстана поддержала главу Союза MMA России Федора Емельяненко в скандале с детскими боями в Грозном.Александр Шаблий: Мы не знаем, как конфликт в ММА отразится на детях, поэтому призываю оставить весь этот шумБоец смешанного стиля Александр Шаблий, выступающий в лиге ACB, высказал свое мнение относительно детских поединков на турнире WFCA в Грозном.Рамзан Кадыров: Федор, вы неправы. Русские богатыри так не поступаютГлава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику российского бойца Федора Емельяненко. Ранее Федор раскритиковал проведение в Грозном детских боев.Рефери поединка в Грозном: Это был не нокаут ребенка, а розыгрышРефери турнира по смешанным единоборствам в Грозном, президент федерации ММА Краснодарского края Агоп Топчян прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он заявил, что нокаут в поединке, который он обслуживал, был просто розыгрышем.Адам Делимханов: Емельяненко придется отвечать за каждое слово в адрес моих племянниковДепутат Госдумы РФ Адам Делимханов прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он подверг критике слова бойца ММА Федора Емельяненко.Детский омбудсмен Чечни не увидел нарушений в проведении боев детей в ГрозномУполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он считает, что их проведение не нарушает права детей.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыроввсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Сергей Овчинников
Сергей Овчинниковвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение