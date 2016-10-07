Санти Касорла: Арсен Венгер – икона «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла прокомментировал будущее Арсена Венгера в команде.

«В раздевалке нет ощущения, что это последний год Венгера. Босс не говорил нам, что это для него последний сезон. Об этом вообще не было речи. Сейчас Венгер полностью сосредоточен на сезоне, но я не знаю, что он планирует на будущее.

Арсен – икона для клуба. Он провел здесь 20 лет и небольшой похвалы ему будет недостаточно. Болельщики требовали от нас борьбы за чемпионский титул и достойного выступления в Лиге чемпионов», – сказал Касорла.

После семи матчей чемпионата Англии «канониры» расположились на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.