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Димитров обыграл Надаля на турнире в Пекине

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Болгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал турнира ATP в Пекине.

Сегодня Димитров в двух сетах переиграл экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля - 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 33 минуты.

За выход в финал Григор поспорит с канадцем Милошем Раоничем. В другом полуфинале сразятся британец Энди Маррэй и испанец Давид Феррер.

Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Матч

Димитров Г. (Болгария) - Надаль Р. (Испания) - 6:2, 6:4

Место и дата

07 октября 16:10, , Онлайн-трансляция

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