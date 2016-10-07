Димитров обыграл Надаля на турнире в Пекине

«Помню Новака, когда ему было 10». Зимонич – о Джоковиче и Больших шлемах в паре

40-летний Ненад Зимонич, один из лучших парников мира, рассказал Spb.Sovsport.ru, как его одиночной карьере помешали эмбарго и санкции.