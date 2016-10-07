Димитров обыграл Надаля на турнире в Пекине
Болгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал турнира ATP в Пекине.
Сегодня Димитров в двух сетах переиграл экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля - 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 33 минуты.
За выход в финал Григор поспорит с канадцем Милошем Раоничем. В другом полуфинале сразятся британец Энди Маррэй и испанец Давид Феррер.
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Димитров Г. (Болгария) - Надаль Р. (Испания) - 6:2, 6:4 07 октября 16:10, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Димитров Г. (Болгария) - Надаль Р. (Испания) - 6:2, 6:4
07 октября 16:10, , Онлайн-трансляция
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