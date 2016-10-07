Сергей Овчинников: В «Локомотив» могу вернуться только в роли главного тренера

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, при каких условиях готов вернуться в московский «Локомотив».



«Пойду ли к Семину, если позовет? В «Локомотив» я могу вернуться только в роли главного тренера, все другие варианты исключены», – заявил специалист в эфире радиостанции «Спорт FM».



Напомним, Овчинников, будучи игроком, выступал за красно-зеленых с 1992 по 1997 гг, а также с 2002 по 2005 гг.

В 2007 году Сергей вернулся в клуб в качестве тренера и являлся клубным наставником вратарей.

В ЦСКА Овчинников работает с марта 2014 года, являясь старшим тренером красно-синих.