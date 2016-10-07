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Сергей Овчинников: В «Локомотив» могу вернуться только в роли главного тренера

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, при каких условиях готов вернуться в московский «Локомотив».

«Пойду ли к Семину, если позовет? В «Локомотив» я могу вернуться только в роли главного тренера, все другие варианты исключены», – заявил специалист в эфире радиостанции «Спорт FM».

Напомним, Овчинников, будучи игроком, выступал за красно-зеленых с 1992 по 1997 гг, а также с 2002 по 2005 гг. 

В 2007 году Сергей вернулся в клуб в качестве тренера и являлся клубным наставником вратарей.

В ЦСКА Овчинников работает с марта 2014 года, являясь старшим тренером красно-синих. 

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